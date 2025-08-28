CME: mercado mantém aposta em corte de juros do Fed em setembro, após leitura do PIB dos EUA

O mercado manteve praticamente inalteradas as apostas de um corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro, após a segunda leitura de dados econômicos dos EUA, como o Produto Interno Bruto (PIB) - que veio acima do esperado - e do índice de preços de gastos com consumo (PCE) - que desacelerou ante o trimestre anterior.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, para setembro, as chances de um corte de 25 pb nos juros recuou marginalmente de 87,3% para 85,3% com os indicadores, por volta das 9h40 (de Brasília). A possibilidade de manutenção dos juros, por outro lado, ganhou ligeira força, de 12,7% para 14,7%.

Para o acumulado até dezembro, a chance estimada de redução de juro em 50 pb até o fim do ano segue como principal, mas teve pequena redução, de 49,5% para 49,3%. A probabilidade de corte maior, de 75 pb, passou de 36,5% para 35,8%, enquanto a de uma redução de 25 pb subiu de 13% para 13,8%. O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano era de 1,1% no mesmo horário.