China busca fortalecer coordenação com Brasil e trabalhar com Brics

PEQUIM (Reuters) - A China está disposta a fortalecer a coordenação com o Brasil e trabalhar com os países do Brics para resistir ao unilateralismo e ao bullying, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao seu colega brasileiro, Mauro Vieira, em uma ligação telefônica nesta quinta-feira.

Wang também disse que a China está disposta a fortalecer a confiança e o apoio mútuo estratégico com o Brasil e aprofundar a cooperação prática em vários campos, de acordo com uma declaração de seu ministério.

(Reportagem de Liz Lee e da redação de Shanghai)