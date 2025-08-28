Cerca de 50 estudantes de Gaza viajam para a Irlanda com bolsas universitárias

Topo

Um total de 52 estudantes de Gaza chegarão à Irlanda esta semana, por meio de bolsas de estudo de instituições universitárias do país europeu, anunciou o seu ministro das Relações Exteriores, Simon Harris, nesta quinta-feira (28).

"Dou as boas-vindas à chegada destes jovens palestinos à Irlanda e desejo-lhes muito sucesso em seus estudos aqui", disse Harris em um comunicado enviado à AFP.

Segundo o texto, o primeiro grupo de 26 pessoas chegará na quinta-feira, enquanto os outros universitários pousarão no país entre sexta e domingo.

Desde o início do conflito, a Irlanda ajudou mais de 200 pessoas a sair de Gaza e viajar a este Estado-membro da União Europeia (UE), sinalizou o governo.

"Como a saída de Gaza depende da obtenção de permissões das autoridades locais pertinentes, tanto em Israel como em jurisdições vizinhas, tal assistência frequentemente está fora do controle do governo (irlandês)", indica o comunicado.

A Irlanda trabalhou com suas embaixadas na região e com as autoridades correspondentes para garantir que o grupo pudesse viajar para Dublin, segundo o texto.

"Nossa primeira e mais imediata prioridade será transferi-los para um centro médico para realizar avaliações e fornecer tratamento", afirmou Harris à emissora pública RTE.

"Também tentaremos abordar os graves problemas derivados da desnutrição", acrescentou o chanceler em sua entrevista.

A Irlanda ser tornou uma das vozes críticas mais contundentes contra a resposta de Israel aos ataques sofridos em 7 de outubro de 2023, no sul de seu território, por militantes do movimento islamista palestino Hamas, que desencadearam o conflito em Gaza.

Em maio de 2024, Irlanda se juntou a outros países europeus no reconhecimento da Palestina como um "Estado soberano e independente".

