Topo

Notícias

CEO da Nvidia diz que acordo com Trump sobre vender chips Blackwell à China pode 'levar tempo'

São Paulo

28/08/2025 17h21

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que segue em conversas com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre vender o chip Blackwell, um dos mais avançados da companhia, para a China. Ele evitou fornecer um prazo para a conclusão de um acordo com o governo. Em entrevista à Fox Business, Huang argumentou que uma adoção global de tecnologia dos EUA poderia regimentar a liderança americana na corrida pela inteligência artificial (IA).

"Acredito que essa conversa ainda deva levar um tempo, mas Trump entende que fazer o mundo construir a IA sobre uma base tecnológica americana vai ajudar os EUA a vencer essa corrida. Ele quer a tecnologia americana em todo o mundo para que o mundo inteiro seja construído sobre o padrão americano", disse o CEO da Nvidia.

Huang também reiterou acreditar que a IA pode trazer mudanças positivas na produtividade, no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e na criatividade. "Alguns empregos desaparecerão, muitos serão criados, mas todo emprego será transformado como resultado da IA", reconheceu.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Colômbia negocia libertação de 33 militares retidos em zona guerrilheira

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA

Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de MT

Jessica Fox, campeã olímpica de canoagem, se recupera após remoção de tumor

Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

Unesco alerta para escassez mundial de professores

Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho