Carga de energia no Brasil deve ter leve queda em setembro, mas volta a subir em outubro, diz ONS

28/08/2025 16h13

SÃO PAULO (Reuters) - A carga de energia elétrica no Brasil deve registrar uma pequena queda de 1% em setembro na comparação anual, mas voltará a ter variação positiva em outubro, com crescimento de 2,3%, segundo projeções apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta quinta-feira.

Na reunião de programação de operação, técnicos do ONS explicaram que em setembro a carga começa a se aproximar de níveis de maior normalidade, para cerca de 80,5 gigawatts (GW) médios, após "meses mais atípicos" de agosto e julho, principalmente em função de temperaturas abaixo da média histórica pelo país.

A expectativa é de que no próximo mês as temperaturas fiquem mais próximas ou acima da média histórica nas principais capitais, disse o ONS. Mesmo assim, haverá queda em base anual devido ao clima mais quente observado na mesma época de 2024.

Em outubro, por sua vez, a carga volta a crescer, para 83,6 GW médios, com o país começando a entrar em um período mais quente conforme as temperaturas sobem e as precipitações ainda não são estáveis.

Em termos de política operativa do parque gerador brasileiro, o ONS informou que começará a elevar, em 1º de setembro, as vazões defluentes das usinas hidrelétricas Porto Primavera e Jupiá, que atualmente operam com 3.900 m³/s e 3.300 m³/s, nessa ordem.

O fluxo das usinas havia sido reduzido anteriormente neste ano para preservar água nos reservatórios da bacia do Rio Paraná, garantindo a segurança do suprimento de energia do país durante o período de estiagem. A retomada das vazões a partir do próximo mês está associada a uma melhora das condições de armazenamento, explicou o ONS.

(Por Letícia Fucuchima)

