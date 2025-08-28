Cancelamentos superam vendas em 189,2 mil t de soja nos EUA, mostra USDA

São Paulo, 28 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 189,2 mil toneladas de soja da safra 2024/25, na semana encerrada em 21 de agosto, informou nesta quinta-feira, 28, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os principais compradores na semana foram Espanha (71,5 mil t), Indonésia (60,4 mil t), Coreia do Sul (58,9 mil t), Colômbia (11,5 mil t) e Vietnã (900 t), que não compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (309 mil t), Reino Unido (66 mil t), México (8,6 mil t), Malásia (8,6 mil t) e Taiwan (1,3 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas foi de 1,37 milhão de toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (690 mil t), México (315,8 mil t), Taiwan (135,5 mil t), Reino Unido (66 mil t) e Turquia (64 mil t), que compensaram os cancelamentos de Filipinas (200 t). O total das duas temporadas, de aproximadamente 1,18 milhão de t, ficou acima das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 400 mil e 1,00 milhão de toneladas. As exportações na semana chegaram a 408,8 mil toneladas, recuo de 21% em relação à semana anterior e de 23% em relação à média das últimas quatro semanas. Os destinos principais foram México (104,7 mil t), Indonésia (80,3 mil t), Espanha (71,5 mil t), Coreia do Sul (59,2 mil t) e Japão (50,7 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires