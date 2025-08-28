Topo

Notícias

Cancelamentos superam vendas em 189,2 mil t de soja nos EUA, mostra USDA

28/08/2025 10h20

São Paulo, 28 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 189,2 mil toneladas de soja da safra 2024/25, na semana encerrada em 21 de agosto, informou nesta quinta-feira, 28, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os principais compradores na semana foram Espanha (71,5 mil t), Indonésia (60,4 mil t), Coreia do Sul (58,9 mil t), Colômbia (11,5 mil t) e Vietnã (900 t), que não compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (309 mil t), Reino Unido (66 mil t), México (8,6 mil t), Malásia (8,6 mil t) e Taiwan (1,3 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas foi de 1,37 milhão de toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (690 mil t), México (315,8 mil t), Taiwan (135,5 mil t), Reino Unido (66 mil t) e Turquia (64 mil t), que compensaram os cancelamentos de Filipinas (200 t). O total das duas temporadas, de aproximadamente 1,18 milhão de t, ficou acima das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 400 mil e 1,00 milhão de toneladas. As exportações na semana chegaram a 408,8 mil toneladas, recuo de 21% em relação à semana anterior e de 23% em relação à média das últimas quatro semanas. Os destinos principais foram México (104,7 mil t), Indonésia (80,3 mil t), Espanha (71,5 mil t), Coreia do Sul (59,2 mil t) e Japão (50,7 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

TCU aprova instauração de auditoria prioritária para investigar execução do fundo de ciência

Cartel de los Soles: existe um suposto grupo narcotraficante de Maduro?

Três pontos do escândalo de corrupção que atinge irmã de Milei na Argentina

Cancelamentos superam vendas em 189,2 mil t de soja nos EUA, mostra USDA

Sobrevivente de ataque a escola nos EUA protegeu amigo de tiro: 'Me salvou'

Ataque maciço da Rússia contra o centro de Kiev atinge prédio da UE

Ataque russo em Kiev deixa 14 mortos; prédio da UE é atingido

Fim do serviço 710 deixa passageiros da CPTM insatisfeitos: 'Desumano'

Israel intensifica bombardeio na Cidade de Gaza e mata 16 pessoas no enclave, dizem médicos

O que o noivado de Swift ensina sobre relações parassociais

CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência