Topo

Notícias

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 17,8 mil t, revela USDA

28/08/2025 10h32

São Paulo, 28 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 17,8 mil toneladas de milho da safra 2024/25, na semana encerrada em 21 de agosto, informou nesta quinta-feira, 28, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os principais compradores na semana foram Japão (92,8 mil t), Arábia Saudita (67,5 mil t), Israel (59,7 mil t), Itália (33,2 mil t) e Colômbia (30,1 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (262,4 mil t), México (57,9 mil t), Honduras (9,4 mil t), Costa Rica (6,8 mil t) e Taiwan (4,5 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas alcançou 2,09 milhões de toneladas. Os principais compradores foram México (620,7 mil t), destinos não revelados (515,2 mil t), Colômbia (257 mil t), Espanha (208 mil t) e Vietnã (143,5 mil t), que compensaram os cancelamentos da Itália (30 mil t). A soma das vendas, de aproximadamente 2,072 toneladas, ficou dentro do projetado por analistas, que estimavam vendas de 1,00 milhão até 2,50 milhões de toneladas.As exportações somaram 1,15 milhão de toneladas, alta de 12% ante a semana anterior, perda de 13% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (427,3 mil t), Japão (364,1 mil t), Arábia Saudita (67,5 mil t), Israel (59,7 mil t) e Honduras (56 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Vítima do tarifaço de Trump, café brasileiro quer minimizar prejuízo

STJ julga dia 16/9 recurso que livrou ex-presidente da Vale do processo sobre Brumadinho

PCC ameaçou de morte e extorquiu donos de postos de gasolina, diz MP-SP

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 17,8 mil t, revela USDA

França registra novo recorde de crianças em situação de rua: 'Falta vontade política', diz Unicef

TCU aprova instauração de auditoria prioritária para investigar execução do fundo de ciência

Cartel de los Soles: existe um suposto grupo narcotraficante de Maduro?

Fed, Intel, fabricante de armas: até onde vai a deriva autocrática de Donald Trump?

Três pontos do escândalo de corrupção que atinge irmã de Milei na Argentina

Cancelamentos superam vendas em 189,2 mil t de soja nos EUA, mostra USDA

ONU condena ataque russo em Kiev e pede cessar-fogo