Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

A transmissão da final integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. A emissora pública também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), todo o Brasil poderá acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.