Topo

Notícias

Caminhos da Reportagem é finalista em prêmio do Poder Judiciário

28/08/2025 18h31

Sobre o Caminhos da Reportagem

O programa Caminhos da Reportagem é reconhecido pela abordagem aprofundada e plural sobre temas de interesse público. Exibido semanalmente na TV Brasil, ele leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos. 

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Exibido às segundas, às 23h, também tem horário alternativo na madrugada de terça, às 4h30.

A produção disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site.

Assista aos programas:

Eu quero votar para presidente - os 40 anos das Diretas Já!

Eleições sem filtro

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Estudo conclui que as mudanças climáticas tornaram incêndios na Europa ainda mais violentos

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,5 milhões; confira números e time

CMN define procedimentos para prestação de informações por operadores do Proagro

Departamento de Estado dos EUA aprova potencial venda de mísseis de cruzeiro para Ucrânia

EUA aprova venda de mísseis para a Ucrânia por US$ 825 milhões

Escultura de sapos da civilização mais antiga da América é encontrada no Peru

Besiktas anuncia demissão do técnico norueguês Solskjaer

Venus Williams e Leylah Fernández vencem na estreia nas duplas do US Open

Site adulto que adulterava imagens de mulheres proeminentes é fechado na Itália

Dow Jones e S&P 500 batem recordes no fechamento

Venezuela reclama com ONU sobre força naval dos EUA no Caribe