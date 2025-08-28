Topo

Brava investe em estação de gás na Bahia para abastecer indústrias e Bahiagás

28/08/2025

A Brava Energia anunciou nesta quinta-feira, 28, que vai instalar uma nova estação de compressão e carregamento de gás natural em carretas na Bahia. A estação terá capacidade instalada de 115 mil metros cúbicos por dia (m3/d) e funcionará em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador. A previsão é de que o fornecimento comece em junho de 2026.

Segundo a Brava, a estação vai abastecer diretamente clientes industriais e a distribuidora Bahiagás. O empreendimento é uma parceria com a MDC Engenharia, por meio da sua subsidiária Companhia Distribuidora de Gás Natural (CDGN), empresa do segmento de combustíveis de baixo carbono.

"A parceria ampliará as vendas de gás e de líquidos em campos com limitações na capacidade de escoamento e sem integração à rede de gasodutos, contribuindo ativamente para o fortalecimento do mercado de gás e reforçando o compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região", disse em nota o diretor de Novos Negócios, Trading e Downstream da Brava Energia, Pedro Medeiros.

Na estação de compressão, o gás fornecido pela Brava passará por um tratamento primário, onde será comprimido, por meio de um sistema de carregamento e medição. Depois, será encaminhado para as carretas de alta pressão, que seguirão para distribuição do produto aos clientes.

A petroleira, união da Enauta com a 3R, tem investido na produção e comercialização de gás natural, buscando diversificar as fontes de receita. A empresa também tem como objetivo aumentar a oferta de gás no mercado brasileiro, explorando o potencial de produção não associada, onde o gás é extraído de reservatórios independentes.

