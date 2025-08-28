Brasil e México se aproximam para enfrentar tarifas de Trump e ampliar comércio bilateral

Nesta quinta-feira (28), o Vice-Presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin se reúne com a presidente Claudia Sheinbaum e com autoridades da Cidade do México para encerrar a missão internacional do Brasil no país. Ontem, Alckmin se reuniu com autoridades mexicanas, assinou acordos de cooperação e participou de um fórum com líderes empresariais de ambos os países. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para aumentar a cooperação bilateral das principais economias da América Latina.

Larissa Werneck, correspondente da RFI no México

México e Brasil possuem algumas características em comum: são os mais populosos da América Latina, estão entre os cinco maiores em extensão territorial na região, possuem as maiores populações católicas do mundo, compartilham a paixão pelo futebol e são reconhecidos pelo seu alto valor cultural e gastronômico.

Mas, recentemente, ambos países começaram a dividir outra particularidade: as ameaças tarifárias de Donald Trump. No caso do Brasil, estão em vigor desde o dia 6 de agosto novas tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, anunciadas pelos Estados Unidos, que afetam setores como café, carne bovina, frutas, têxteis e calçados.

Do lado mexicano, o "tarifaço" de Trump são um problema antigo que rodeiam país desde o primeiro mandato do presidente estadunidense.

A presidente Claudia Sheinbaum tem atuado com diplomacia e cautela com relação ao tema, já que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do país.

No entanto, Trump mantém tarifas de 25% a produtos mexicanos que não estão previstos no TMEC, que é o tratado de livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, e de 50% para produtos como aço, alumínio e o cobre.

É dentro desse contexto que México e Brasil vêm estreitando vínculos, não somente políticos, mas também comerciais.

Fórum Empresarial Brasil-México destaca cooperação

Além de encontros com as autoridades mexicanas, o Vice-Presidente participou do Fórum Empresarial Brasil-México, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O evento reuniu empresários dos dois países para discutir ações de cooperação em áreas estratégicas, como segurança alimentar, saúde pública, transição energética e ciência e tecnologia, entre outras.

Na manhã de quarta-feira, Geraldo Alckmin se encontrou com empresários brasileiros, representantes dos setores da indústria, serviços, agronegócio, entre outros; além do embaixador do Brasil no México, Nedilson Jorge. Durante a reunião, ele falou sobre o objetivo da missão ao México:

"A tarefa é a gente aproximar ainda mais essas duas maiores democracias da América Latina e maiores economias da América Latina. Investimentos recíprocos, complementariedade econômica, comércio exterior, turismo, visto eletrônico e aproximar duas grandes nações para a gente ter mais comércio, mais emprego, mais investimentos e mais oportunidades", disse Alckmin.

Assinatura de Acordos de Cooperação

Ao longo do dia, representantes dos governos dos dois países assinaram acordos de cooperação. Um dos documentos, focado nas áreas de agricultura e pecuária, prevê ações para fortalecer o setor, como a promoção de práticas e de produção sustentável, apoio e suporte técnico para pequenos e médios produtores, programas de vigilância sanitária e inspeção de produtos para garantir a segurança alimentar da população e o incentivo à pesquisa e a aplicação de novas tecnologias, como biotecnologia e bioinsumos.

O principal memorando, assinado entre Geraldo Alckmin e o secretário de Economia do México, Marcel Ebrard, prevê ações de cooperação para a promoção de investimentos para facilitar o intercâmbio de bens, serviços e investimentos; a geração de novas oportunidades de negócios; fortalecer capacidades institucionais e empresariais, fomentar a inovação e impulsionar o desenvolvimento de cadeias produtiva.

México é o segundo principal destino das exportações brasileiras

Segundo um estudo a ApexBrasil, publicado em 2024, o intercâmbio comercial entre México e Brasil alcançou US$ 13,6 bilhões nesse ano, o que coloca o México como segundo maior destino das exportações brasileiras na América Latina, depois da Argentina, e o sétimo no ranking mundial.

Ainda segundo o relatório, entre os principais produtos brasileiros exportados para o México estão veículos de passageiros, carne bovina, aves, soja, café tostado e, mais recentemente, os ovos entraram nessa lista.

Já o Brasil ocupa o oitavo lugar na lista dos países que importam produtos mexicanos. Entre eles estão: peças e acessórios automotores, veículos de carga, eletrodomésticos, que, juntos, somaram US$ 5,7 bilhões em 2024.