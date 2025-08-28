Topo

Brasil derrota República Dominicana e alcança semifinal da Americup

28/08/2025 20h48

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 28, 2025

O destaque da seleção brasileira neste confronto foi o ala/armador Georginho de Paula, que somou, diante dos dominicanos, 28 pontos, 7 assistências e 5 rebotes.

Agora a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic volta a entrar em ação no próximo sábado (3). Porém, ainda falta ser definido o seu adversário, que sairá do confronto entre Estados Unidos e Uruguai.

