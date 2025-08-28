Bolsas de NY fecham em alta e com S&P acima de 6.500 pontos após PIB e reação volátil da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 28, com o S&P 500 voltando a renovar recorde de fechamento, acima da marca inédita dos 6.500 pontos. Sinais de que economia dos Estados Unidos segue firme depois da revisão dos dados do PIB do segundo trimestre apoiaram o movimento. A Nvidia teve uma sessão volátil, após anunciar uma receita de data center no segundo trimestre mais fraca do que o esperado e apresentar uma previsão de receita considerada decepcionante. Wall Street praticamente segue ignorando os ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), reagindo apenas com leves oscilações.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,16%, aos 45.636,90 pontos. O S&P 500 subiu 0,32%, aos 6.501,86 pontos, e o Nasdaq avançou 0,53%, encerrando em 21.705,16 pontos.

A Nvidia caiu 0,81%. A empresa trouxe receita acima do esperado, mas alguns pontos decepcionantes no balanço contrastaram com os múltiplos esticados das ações. Analistas, contudo, ainda mantiveram otimismo.

Para o analista da Morgan Stanley, Joe Moore, as expectativas eram altas, mas os pontos mais importantes foram cumpridos, dado que o crescimento da receita e do lucro por ação está acelerando excluindo a China, enquanto a perspectiva para 2026 é mais do que favorável. O banco tem recomendação de compra e elevou o preço-alvo de US$ 206 para US$ 210.

O bloco das revisões em alta contou ainda com a Truist Securities (de US$ 210 para US$ 228,00), Oppenheimer (de US$ 200 para US$ 225), a BofA Securities (de US$ 220 para US$ 235) e o Keybanc (US$ 215 de US$ 230). O Goldman Sachs não se encantou e reiterou o alvo de US$ 200.

Depois de esquivar-se de traçar projeções sobre o H20 oferecido para a China, o CEO da empresa, Jensen Huang, afirmou que segue em conversas com o governo do presidente Donald Trump sobre vender o chip Blackwell, um dos mais avançados da companhia, para o país asiático.

Ainda na sessão, a CrowdStrike subiu 4,6%. A empresa de segurança cibernética registrou lucro ajustado acima das estimativas dos analistas. A Snowflake disparou 20% depois que a fornecedora de software de data warehouse baseado em nuvem divulgou lucros ajustados que superaram as previsões.