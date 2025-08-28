Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanço da Nvidia e à espera de ata do BCE

Por André Marinho

São Paulo, 28/08/2025 - As bolsas da Europa operam sem direção única nesta manhã, enquanto investidores digerem o balanço da Nvidia, divulgado ontem à noite, e aguardam sinais sobre os próximos passos da política monetária na ata do Banco Central Europeu (BCE).

Pouco antes das 7h (de Brasília), o índice Stoxx 600 caía 0,09%, a 554,96 pontos.

A Nvidia ampliou lucro e receita no trimestre, em números classificados como "impressionantes" pela analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. No entanto, os resultados foram insuficientes para cumprir as expectativas extremamente otimistas dos mercados, possibilidade que já havia sido adiantada ao Broadcast pelo operador Jonathan Corpina, da Meridian Equity Partners.

Houve particular preocupação com os sinais de desaceleração do crescimento das vendas, diante de restrições americanas a exportações para a China. Na esteira, a ação da fabricante de chips recuava mais de 1% no pré-mercado de Nova York. Do outro lado do Atlântico, o papel da rival ASML cedia 0,50% em Frankfurt.

Deutsche Bank recuava 0,44%, depois que reguladores em Hong Kong multaram o banco alemão em 23,8 milhões de dólares de Hong Kong por infrações como cobrança excessiva de taxas de gestão a clientes.

Por outro lado, a ação da Pernod Ricard saltava 5,31% em Paris, após a fabricante de bebidas alcoólicas projetar melhora nas vendas à frente. A concorrente Remy Cointreau (+3,05%) também avançava.

O movimento ajudava a impulsionar o índice CAC 40 a uma alta de 0,40%, em contraponto à contínua incerteza política na França. A oposição indica que destituirá o primeiro-ministro do país, François Bayrou, em votação marcada para 8 de setembro.

Nas próximas horas, os mercados vão monitorar a ata referente à reunião de política monetária mais recente do Banco Central Europeu (BCE), que manteve juros em julho. O documento, que será divulgado às 08h30 (de Brasília), deve fornecer pistas sobre as intenções dos dirigentes para a trajetória da taxa básica.

No horário citado acima, a Bolsa de Londres caía 0,39% e Lisboa cedia 0,51%. Na contramão, Milão ganhava 0,06% e Frankfurt registrava valorização marginal de 0,03%. No câmbio, o euro avançava a US$ 1,1649 e a libra subia a US$ 1,3501.

