Topo

Notícias

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após balanço da Nvidia

28/08/2025 06h09

Por André Marinho

São Paulo, 28/08/2025 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após a reação negativa ao balanço da Nvidia realçar potenciais oportunidades em rivais do setor de semicondutores, principalmente na China.

A gigante americana ampliou lucro e receita no trimestre, mas investidores se preocuparam com os sinais de desaceleração das vendas, em meio a restrições dos EUA a exportações para os chineses.

O movimento contrastou com a resposta positiva aos números da Cambricon Technologies, uma das principais concorrentes da Nvidia no país asiático. A companhia havia divulgado ganhos que superaram as expectativas do mercado com folga.

Na esteira, o papel da empresa disparou 15,73% e contribuiu para a valorização de 1,14% do índice Xangai Composto, que encerrou em 3.843,60 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,55%, a 2.431,32 pontos.

Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng cedeu 0,81%, a 24.998,82 pontos. Meituan despencou 12,55%, após a gigante de delivery revelar forte tombo do lucro no segundo trimestre.

Entre outras praças asiáticas, o índice Nikkei subiu 0,73% em Tóquio, a 42.828,79 pontos, na máxima do dia. O sul-coreano Kospi ganhou 0,29% em Seul, a 3.196,32 pontos, sob apoio da fabricante de chips SK Hynix (+3,27%). Em Taiwan, contudo, a ação da TSMC recuou 2,52%, o que favoreceu a baixa de 1,16% do índice Taiex, a 24.236,45 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 ganhou 0,22%, a 8.980,00 pontos, em Sydney.

Contato: andre.marinho@estadao.com

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Quem é Robin Westman, a jovem que matou crianças no tiroteio em igreja católica nos EUA

O preconceito velado que alunos de escola pública enfrentam

Ruanda recebe sete migrantes como parte de acordo com EUA sobre deportações

Casa Branca demite diretora de agência de saúde que se recusou a renunciar

Ataques russos contra Kiev deixam 14 mortos

'Fui tirar RG do meu filho e descobri que estava desaparecida há 15 anos'

Democracia plena não funciona para educar filhos, diz psicólogo Leo Fraiman

Passado escondido: um dos vulcões mais antigos da Terra está no Brasil

Com cela para LGBT: veja como é o presídio que receberá Hytalo Santos na PB

Serviço 710 da CPTM em SP para de funcionar hoje; saiba o que muda

Hytalo Santos e marido serão transferidos hoje para a Paraíba