Próximo pagamento do Bolsa Família já tem data? Veja calendário de repasses

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm datas confirmadas, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o calendário?

O cronograma leva em conta o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) impresso no cartão do beneficiário. Os repasses acontecem sempre nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são adiantados para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, a partir de setembro.

Regras para continuar recebendo

Para permanecer no programa, é necessário atender a algumas condições ligadas à saúde e à educação, como:

garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar o pré-natal durante a gestação;

acompanhar peso, crescimento e nutrição de crianças com menos de 7 anos;

manter a carteira de vacinação atualizada, conforme orientações do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental que os beneficiários fiquem atentos para não correr o risco de bloqueio nos pagamentos.