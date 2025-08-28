Topo

Economia

Próximo pagamento do Bolsa Família já tem data? Veja calendário de repasses

Pagamento do Bolsa Família 2025: veja o calendário completo - Divulgação/Governo Federal
Pagamento do Bolsa Família 2025: veja o calendário completo Imagem: Divulgação/Governo Federal
do UOL

Colaboração para o UOL

28/08/2025 04h00

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm datas confirmadas, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o calendário?

O cronograma leva em conta o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) impresso no cartão do beneficiário. Os repasses acontecem sempre nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são adiantados para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, a partir de setembro.

Regras para continuar recebendo

Para permanecer no programa, é necessário atender a algumas condições ligadas à saúde e à educação, como:

garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar o pré-natal durante a gestação;

acompanhar peso, crescimento e nutrição de crianças com menos de 7 anos;

manter a carteira de vacinação atualizada, conforme orientações do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental que os beneficiários fiquem atentos para não correr o risco de bloqueio nos pagamentos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Próximo pagamento do Bolsa Família já tem data? Veja calendário de repasses

Instituições ignoram norma e cobram juros acima de 100% da dívida no cartão

Nova regra do CNPq libera renda extra para bolsistas; veja como funciona

Governo alerta para golpe sobre vagas em escolas com salário de R$ 3.800

Leilão do Detran-MS tem carros a partir de R$ 2,3 mil e moto por R$ 1,2 mil

Desigualdade de renda e taxa de desocupação caem no Brasil, diz relatório

'Taxa de juros deve permanecer alta por período prolongado', diz Galípolo

'Bancos e fintechs devem ter o mesmo tratamento', afirma Haddad

Terras raras: 'Código de Mineração deve ser concluído neste ano'

'Quem mais reclama do Estado é quem menos paga', diz Haddad sobre IR

72% dos brasileiros nas classes A, B e C consomem streaming, diz pesquisa