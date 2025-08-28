Topo

Notícias

BNDES poderá conceder suspensão de pagamentos para empresas afetadas por tarifaço dos EUA

28/08/2025 16h59

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES poderá oferecer uma suspensão temporária de pagamento de empréstimo a empresas afetadas pelas tarifas de importação dos Estados Unidos, disse o presidente do banco de fomento, Aloizio Mercadante, nesta quinta-feira.

Essa estratégia foi usada em 2024 em meio ao socorro às empresas impactadas pela forte chuva no Rio Grande do Sul.

Mercadante avalia que o chamado "stand still" seja necessário em casos específicos. "No Rio Grande do Sul foi necessário e talvez em algumas situações de agora venha a ser necessário", disse ele a jornalistas após encontro com prefeitos de cidades impactadas pelo tarifaço dos EUA.

O presidente do BNDES disse que um stand still precisa ainda ser estudado com o Ministério da Fazenda e bancos. “Em alguns complexos regionais, especialmente de produtos perecíveis, enquanto as compras públicas não estejam implantadas, talvez tenhamos que tomar essa medida", acrescentou.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA

Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de MT

Jessica Fox, campeã olímpica de canoagem, se recupera após remoção de tumor

Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

Unesco alerta para escassez mundial de professores

Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho

Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live