Bia Haddad vence e avança à 3ª rodada do US Open

28/08/2025 15h15

A torcida brasileira compareceu em peso nesta quinta-feira (28) para incentivar Beatriz Haddad Maia e vibrou com a vitória contundente sobre a suíça Viktorija Golubic pela segunda rodada do US Open.

Bia Haddad, 22ª colocada no ranking mundial, derrotou Golubic (72ª) por 6-1 e 6-4 diante de cerca de 2.500 espectadores na quadra 17, em Nova York, que tiveram uma alegria um dia depois da eliminação de outro brasileiro, o jovem João Fonseca.

Durante uma hora e meia, os torcedores entoaram cânticos e incentivaram do início ao fim a paulista, que parecia jogar em casa.

No US Open, o Grand Slam mais barulhento, a torcida brasileira já havia marcado presença nas duas partidas de João Fonseca, a joia de 19 anos.

"Devo falar em inglês ou em português?", perguntou Haddad, sorrindo, na entrevista após a vitória. "É muito especial jogar aqui (...) Vou dar 100 por cento para dar um pouco de felicidade a essas pessoas porque elas merecem".

Em uma tarde nublada em Flushing Meadows, Bia Haddad dominou a veterana Golubic, de 32 anos, desde o início, usando seu saque preciso que só ofereceu chances de quebra no último game. 

"Eu estava mentalmente forte hoje. Não foi meu melhor tênis, mas lutei e dei tudo de mim para chegar à próxima fase", explicou.

A canhota brasileira de 29 anos espera repetir o desempenho do ano passado, quando avançou pela primeira vez para as quartas de final, e acabou sendo superada pela tcheca Karolina Muchova.

Sua adversária na terceira fase será Maria Sakkari, semifinalista do torneio em 2021, que derrotou a húngara Anna Bondár por 6-3 e 6-1.

A grega, que já chegou a ser terceira colocada no ranking mundial, está atualmente na 64ª posição, após vários anos de queda de desempenho.

