Bia Haddad avança e duplas com brasileiras vencem estreias no US Open

28/08/2025 18h22

Duplas femininas

Primeira a estrear na chave de dupla femininas, a parceria da carioca Ingrid Martins com a norte-americana Quinn Gleason começou com pé direito. Elas avançaram à segunda rodada ao derrotarem a dupla da japonesa Mokoto Ninomiya com a britânica Maria Lumsden por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/5). As próximas adversárias serão as vencedoras do duelo entre a dupla das tchecas Markéta Vondrousová e Miriam Kolodziejová contra a parceria da canadense Gabriela Dabrowski com a australiana  Erin Routiffe. Data e horário da partida seguem indefinidos.

Campeãs este ano nas duplas dos torneios WTA 500 de Linz e Estrasburgo, a paulista Luisa Stefani e a húngara Timea Babos avançaram nesta quinta (28) à segunda rodada do Grand Slam nova-iorquino - Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

No final da tarde, quem também comemorou foi a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos, que venceram de virada a estreia contra a parceria da letã Jelena Ostapenko com a tcheca Barbora Krejciková, por 2 sets a 1 (6/4, 6/2 e 6/3). Com dois títulos WTA 500 nesta temporada - em Linz (Áustria) e Estrasburgo (França), a parceria Brasil-Hungria enfrentará na segunda rodada as vencedoras do embate entre a dupla da egípcia Mayar Sherif com a belga Magali Kempen contra as norte-americanas Clervie Ngounoue e Iva Jovic.

Brasileiros estreiam nesta sexta

Quatros duplas com representantes brasileiros disputam a primeira rodada nesta sexta (29), todas com previsão de início ao meio-dia (horário de Brasília). O único confronto com brasileiros de lado opostos da quadra será o da parceria do gaúcho Marcelo Demoliner com o cazaque Alexander Bublik contra a dupla do carioca Fernando Romboli com o australiano John-Patrick Smith.

A parceria 100% nacional, formada pelo mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos, entrará em quadra contra a dupla do britânico Jamie Murray com o croata Ivan Dodig.

Já o gaúcho Orlando Luz jogará ao lado do francês Albano Olivetti contra a dupla do finlandês Emil Ruusuvuori com o francês Adrian Mannarino.

