Topo

Notícias

Berkshire Hathaway aumenta participação na Mitsubishi para mais de 10%

Cingapura

28/08/2025 16h14

A National Indemnity, uma unidade de propriedade total da Berkshire Hathaway de Warren Buffett, aumentou sua participação na Mitsubishi, elevando-a de 9,7% para 10,2%, informou a empresa japonesa.

A Berkshire começou a comprar ações da Mitsubishi e de outras quatro empresas comerciais japonesas em julho de 2019.

Buffett elogiou as empresas por seu uso de capital, gestão e atitude em relação aos acionistas e, em março deste ano, a Berkshire Hathaway anunciou que havia aumentado sua participação na Mitsubishi de 8,3% para 9,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

Unesco alerta para escassez mundial de professores

Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live

Empresário do PCC usou 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro, diz MP

Meio-campista dominicano Pablo Rosario deixa Nice e assina com Porto

Medvedev é multado em US$ 42.500 por conduta antidesportiva no US Open

Camex mantém tarifa de 10,8% sobre borracha natural importada de fora do Mercosul

'É óbvio' que encontro entre Putin e Zelensky não vai ocorrer, diz líder alemão