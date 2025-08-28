Berkshire Hathaway aumenta participação na Mitsubishi para mais de 10%

A National Indemnity, uma unidade de propriedade total da Berkshire Hathaway de Warren Buffett, aumentou sua participação na Mitsubishi, elevando-a de 9,7% para 10,2%, informou a empresa japonesa.

A Berkshire começou a comprar ações da Mitsubishi e de outras quatro empresas comerciais japonesas em julho de 2019.

Buffett elogiou as empresas por seu uso de capital, gestão e atitude em relação aos acionistas e, em março deste ano, a Berkshire Hathaway anunciou que havia aumentado sua participação na Mitsubishi de 8,3% para 9,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado