Banco central da Coreia do Sul mantém taxa básica de juros em 2,5% ao ano

O Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) manteve as taxas de juros inalteradas em 2,5% ao ano pela segunda reunião consecutiva. A decisão, anunciada nesta quinta-feira, 28, reflete a cautela quanto aos riscos de estabilidade financeira, mesmo com as elevações das projeções de crescimento econômico e a manutenção da política acomodatícia.

O BoK agora espera que a economia liderada pelas exportações cresça 0,9% este ano, em comparação com a projeção de maio de 0,8%. A previsão anterior de crescimento de 1,6% para 2026 foi mantida. A autoridade monetária também aumentou as previsões de crescimento dos preços, esperando que a inflação atinja uma média de 2,0% este ano e 1,9% em 2026, acima das projeções anteriores de 1,9% e 1,8%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.