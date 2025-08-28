Topo

Economia

Auxílio Gás de agosto ainda é pago nesta semana; veja datas

Auxílio Gás de agosto - Getty Images/iStockphoto
Auxílio Gás de agosto Imagem: Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

28/08/2025 06h30

O pagamento do Auxílio Gás está sendo feito pelo governo federal em agosto. O benefício, liberado a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano, terá os depósitos realizados entre os dias 18 e 29 do próximo mês.

Cronograma do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • NIS final 1 - 18/08
  • NIS final 2 - 19/08
  • NIS final 3 - 20/08
  • NIS final 4 - 21/08
  • NIS final 5 - 22/08
  • NIS final 6 - 25/08
  • NIS final 7 - 26/08
  • NIS final 8 - 27/08
  • NIS final 9 - 28/08
  • NIS final 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O programa beneficia cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único, com a proposta de reduzir o peso das despesas com gás de cozinha em lares de baixa renda.

O valor pago equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa do grupo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Quem já é atendido pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais também faz parte do público contemplado.

Os repasses são realizados em contas bancárias, tanto físicas quanto digitais. Se o beneficiário não possuir uma conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do crédito.

