Auxílio Gás de agosto ainda é pago nesta semana; veja datas

O pagamento do Auxílio Gás está sendo feito pelo governo federal em agosto. O benefício, liberado a cada dois meses, sempre em períodos pares do ano, terá os depósitos realizados entre os dias 18 e 29 do próximo mês.

Cronograma do Auxílio Gás - agosto de 2025

NIS final 1 - 18/08

NIS final 2 - 19/08

NIS final 3 - 20/08

NIS final 4 - 21/08

NIS final 5 - 22/08

NIS final 6 - 25/08

NIS final 7 - 26/08

NIS final 8 - 27/08

NIS final 9 - 28/08

NIS final 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O programa beneficia cerca de 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único, com a proposta de reduzir o peso das despesas com gás de cozinha em lares de baixa renda.

O valor pago equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa do grupo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Quem já é atendido pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais também faz parte do público contemplado.

Os repasses são realizados em contas bancárias, tanto físicas quanto digitais. Se o beneficiário não possuir uma conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do crédito.