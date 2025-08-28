Ataques russos contra Kiev deixam 14 mortos

Ataques russos contra Kiev nesta quinta-feira mataram pelo menos 14 pessoas, incluindo três crianças, informou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, que acusou a Rússia de preferir os mísseis às negociações de paz.

"Horrível e deliberado massacre de civis. Os russos não estão escolhendo terminar a guerra, e sim atacar novamente", afirmou Zelensky em uma publicação nas suas redes sociais.

A nova série de ataques também atingiu um edifício da missão da União Europeia em Kiev.

O Exército ucraniano afirmou que a Rússia utilizou 598 drones e 31 mísseis, incluindo dois supersônicos Kinzhal, no segundo maior ataque aéreo contra o país desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

"A Rússia não tem nenhum interesse pela diplomacia e escolhe a opção balística, ao invés da mesa de negociações para acabar com a guerra", afirmou o presidente ucraniano.

A Ucrânia espera "uma reação" da comunidade internacional na forma de novas sanções contra Moscou, acrescentou Zelensky, que fez um apelo específico aos aliados da Rússia, como China e Hungria, país membro da UE e da Otan.

Após três anos e meio de conflito e com as negociações de paz bloqueadas, apesar dos esforços dos Estados Unidos nas últimas semanas, a capital ucraniana viveu uma nova noite de bombardeios.

Correspondentes da AFP ouviram explosões potentes. Também viram um míssil abatido e ouviram os drones sobrevoando a cidade, enquanto os moradores corriam para os abrigos subterrâneos e estações de metrô em busca de proteção.

Vários edifícios residenciais foram atingidos. Um prédio de cinco andares desabou e moradores ficaram presos nos escombros, informou a administração militar.

Uma escola e um centro comercial também sofreram danos.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que está "horrorizado" com os ataques russos contra Kiev, que atingiram um edifício da missão diplomática do bloco.

"Meus pensamentos estão com as vítimas ucranianas e também com os funcionários da delegação da UE, cujo edifício foi danificado neste ataque deliberado da Rússia", escreveu Costa na rede social X. "A UE não se deixará intimidar. A agressão da Rússia apenas reforça nossa determinação de apoiar a Ucrânia e seu povo", acrescentou.

A embaixadora da UE na Ucrânia, Katarina Mathernova, explicou que o local diplomático foi "gravemente danificado pela onda expansiva" dos bombardeios.

Uma fotografia publicada por Costa em sua conta no X mostra os danos no escritório da delegação europeia: a estrutura do teto caiu e os vidros das janelas quebraram. Segundo uma fonte diplomática europeia, nenhum membro da missão da UE ficou ferido.

"Isto é tudo o que há para saber sobre o Estado terrorista, Putin, e seus 'desejos' de paz", reagiu o chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak, no Telegram, em referência à Rússia e seu presidente.

