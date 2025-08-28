Ataque russo em Kiev deixa 14 mortos; prédio da UE é atingido
Um ataque da Rússia contra a Ucrânia na madrugada de hoje deixou mortos e feridos em Kiev, além de danificar prédios. O bombardeio atingiu a sede da missão da União Europeia na Ucrânia e do Conselho Britânico.
O que aconteceu
Maior ataque em semanas. O bombardeio já é considerado um dos mais pesados contra a Ucrânia desde o início da guerra, há quase dois anos. Catorze pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas. O ataque atingiu áreas centrais da capital do país e danificou o prédio da União Europeia na cidade e do Conselho Britânico.