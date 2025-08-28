Alesp aprova PL da Defensoria Pública com reajuste, novos cargos e críticas

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem a íntegra de um projeto de lei que altera a atuação da Defensoria Pública em ações coletivas, cria mais de 300 cargos e concede reajuste salarial de 6%, com impacto anual de até R$ 169 milhões.

O que aconteceu

O projeto cria o Grupo de Assessoramento de Demandas Estruturais (Gade), que passa a definir critérios para ações coletivas. Metade dos membros do Gade será indicada pela Defensoria Pública-Geral, o que, segundo defensores públicos e movimentos sociais, restringe a autonomia da instituição em processos contra o Estado, como casos de violência policial, moradia e educação. A Defensoria nega cerceamento de independência e alinhamento político ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Também estão previstos mais de 300 novos cargos, mudanças administrativas e novas gratificações. O impacto financeiro vai de R$ 36,9 milhões em 2025 a R$ 169 milhões em 2027, valores que, segundo a Defensoria, já estão previstos no orçamento.

PL tramitou em regime de urgência aprovado pela base do governo. A oposição apresentou emendas, a maioria de PT, PSOL, PSB e Rede. Algumas sugeriam que o Gade tivesse apenas função consultiva, enquanto outras pediam a retirada completa da proposta de criação do órgão.

Deputado relator, o pastor Carlos Cezar (PL), aliado do governo Tarcísio, deu parecer favorável ao projeto e contrário às emendas. Ontem, o plenário aprovou a íntegra do texto e rejeitou as mudanças sugeridas. O projeto agora só depende de sanção do governador.

Hoje acompanhamos a votação e aprovação na íntegra do PLC 20/2025, um marco na ampliação do atendimento à população e no aprimoramento administrativo da DPESP. Uma vitória da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Agradecemos o apoio da Assembleia Legislativa, sensível aos benefícios para os cidadãos, defensores e servidores.

Luciana Jordão, defensora pública-geral, no Instagram

Projeto de autoria da defensora pública-geral Luciana Jordão foi enviado à Alesp em junho, apesar de divergências no Conselho Superior da Defensoria. Conselheiros tentaram limitar o envio apenas às medidas de cargos e reajustes, mas foram derrotados. Servidores dizem que não houve consulta prévia.

Críticos dizem que projeto misturou temas diferentes para dificultar a análise e facilitar a aprovação. Segundo eles, a proposta juntou a expansão da Defensoria com o controle das ações coletivas, criando um impedimento para quem se contrapusesse à ampliação da instituição.

O governador Tarcísio de Freitas e a defensora pública-geral de São Paulo, Luciana Jordão Imagem: Reprodução/Instagram

Trâmite com apoio da base do governo

Em agosto, a Alesp realizou duas audiências públicas para debater o PL. A primeira, organizada por parlamentares da oposição, reuniu entidades como IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) e a ONG Conectas, além de mães de vítimas de violência policial. As críticas apontaram fragilização dos núcleos especializados e risco de concentração de poder na cúpula da Defensoria.

A segunda audiência, organizada pela base do governo, teve participação da defensora pública-geral. Luciana Jordão defendeu que o Gade terá caráter apenas consultivo e não limitará a atuação dos defensores. A Ouvidoria-Geral da Defensoria, porém, alertou para possibilidade de centralização excessiva de decisões.

A gestão de Jordão é alvo de críticas por alinhamento ao governo Tarcísio. Fontes da Defensoria ouvidas pela reportagem dizem que a defensora pública-geral, autora do projeto, limita a atuação da instituição para evitar conflitos com o governador, que a nomeou para o cargo. Em abril, ela editou uma portaria proibindo defensores de conceder entrevistas sem autorização da chefia.

Outro lado

Administração nega interferência funcional. Em junho, o órgão enviou nota ao UOL dizendo que o objetivo da mudança é aumentar a robustez das iniciativas da Defensoria. Além disso, afirmou que o Gade "não tem caráter de impedimento de ações". "Qualquer defensor tem sua independência funcional preservada como regra essencial."

A Defensoria criticou pergunta da reportagem sobre "alinhamento político" com o governo. Disse que o questionamento, com base em declaração de entrevistados, transmite a ideia de que "defensores estariam sujeitos a barganhas", o que classificou como ofensivo.

Órgão também explicou o porquê de juntar o reajuste salarial e a criação de cargos no mesmo projeto. Segundo a nota, a estratégia segue o princípio da economia processual, reunindo temas complementares em um único texto para facilitar a tramitação na assembleia.