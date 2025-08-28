Topo

Alckmin diz que conversou com a presidente do México sobre Embraer e vistos eletrônicos

28/08/2025

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou que tratou com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, de temas relativos à Embraer e também conversou sobre vistos eletrônicos para facilitar o intercâmbio entre os dois países.

"Conversamos sobre Embraer. Nós temos um pleito do cargueiro KC-390 para a indústria da defesa, e já houve uma compra importante da mexicana de 20 aviões da Embraer - a Embraer tem fábrica no México, tem mais de mil colaboradores no México, produz partes importantes do avião aqui no México", explicou Alckmin a jornalistas após a agenda, realizada no Palácio Nacional, na capital mexicana.

Ele informou também ter tratado com Sheinbaum sobre vistos eletrônicos para aumentar o turismo entre os dois países e disse ter convidado a presidente para a Conferência do Clima das Nações Unidas de 2025, a COP30, que será realizada na Amazônia paraense, em Belém, no mês de novembro.

Acordos na área de saúde

Alckmin também fez referência a avanços na pauta de saúde, com a assinatura de dois memorandos de entendimento.

O primeiro documento foi assinado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o governo mexicano para cooperar no desenvolvimento e na produção de vacinas e terapias baseadas na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA).

O segundo memorando de entendimento, assinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Copefris), vai permitir que o registro sanitário de dispositivos médicos concedido pelo Brasil sirva de referência para o registro expedido no México. Da mesma forma, para a Certificação de Boas Práticas de Fabricação, a Anvisa poderá utilizar as decisões da Cofepris para agilizar suas análises de medicamentos.

"Com isso, a gente ganha tempo e reduz custos para novos fármacos", pontuou Alckmin. E completou: "Eu diria que foi bastante amplo e bastante proveitoso o trabalho".

O vice-presidente retorna na noite desta quinta-feira para Brasília.

