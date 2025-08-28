Ações da China se recuperam com alta de tecnologia em meio a otimismo com IA

XANGAI (Reuters) - As ações da China se recuperaram nesta quinta-feira, um dia após a queda diária mais acentuada do índice de Xangai desde abril, já que o otimismo em torno do impulso de Pequim para a inteligência artificial alimentou os ganhos das ações de tecnologia.

Enquanto isso, as ações de Hong Kong ampliaram as perdas para sua terceira sessão consecutiva, pressionadas pela queda no lucro do grupo de entrega de alimentos Meituan.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,77%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,81%.

O STAR Market de Xangai, focado em tecnologia, encerrou a sessão com ganhos de 7,23% e caminha para a maior alta mensal já registrada.

As ações do setor de semicondutores lideraram os ganhos, com o subíndice que acompanha o setor saltando 7,27%, diante do aumento das expectativas de que a China acelerará os esforços em alternativas domésticas de chips de inteligência artificial.

Os fabricantes de chips da China estão buscando triplicar a produção de chips de inteligência artificial do país em 2026 para reduzir a dependência da Nvidia, informou o Financial Times na quarta-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,73%, a 42.828 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,81%, a 24.998 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,14%, a 3.843 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,77%, a 4.463 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,29%, a 3.196 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,16%, a 24.236 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,19%, a 4.253 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,22%, a 8.980 pontos.

(Reportagem de redação de Xangai)

((Tradução Redação Gdansk))