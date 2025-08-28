Ação de 13 anos no STF segue 'curso normal', dizem cartórios da Bahia

A Associação Baiana dos Notários e Registradores (ABNR) afirmou que o processo judicial no STF sem julgamento há 13 anos —o que permitiu que cerca de cem tabeliães sem concurso específico faturar R$ 3,1 bilhões no período— "segue curso normal".

O que aconteceu

Nota foi enviada após publicação de reportagem. O UOL revelou que uma ação sobre o caso dos cartórios da Bahia está sem julgamento há 13 anos no STF.

ABNR diz que só um conjunto de esclarecimentos no processo levou cerca de dez anos para ser entregue ao STF. A entidade ainda defende uma medida que tiraria dois votos contrários aos cartórios (leia a íntegra abaixo).

A entidade defendeu a lei baiana questionada pelo Ministério Público no Supremo desde 2012. "Os notários e registradores mencionados na reportagem ingressaram na carreira de forma regular, inclusive por meio de concurso público, como já reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça", escreveu o advogado da ABNR, Fernando César Cunha.

O julgamento no STF está 6 a 0 pela inconstitucionalidade da lei baiana. Ele deveria ter sido concluído semana passada, mas houve um quinto pedido de troca de plenário, desta vez feito pelo ministro Luiz Fux.

Em 2004, funcionários fizeram um concurso simples para assumir os cartórios e receberem salários fixos. Em 2011, a lei permitiu a eles migrarem para o regime privado sem fazer concurso de provas e títulos, como manda a Constituição. O resultado foi que os ex-servidores passaram a ganhar até R$ 70 mil por mês.

Advogado diz que pareceres feitos por juristas demonstram legalidade da lei baiana. "A constitucionalidade do direito de permanecerem nos cartórios ocupados, com a mudança do regime público para o privado, foi demonstrada pelo ex-ministro [do STF] Sepúlveda Pertence e pelo professor Celso Antônio Bandeira de Melo em pareceres anexados aos autos", afirmou Cunha.

Leia a íntegra nota da ABNR:

"Os notários e registradores mencionados na reportagem ingressaram na carreira de forma regular, inclusive por meio de concurso público, como já reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça (PP n° 0000384- 41.2010.2.00.0000 e n° 0000423-04.2011.2.00.0000).

A constitucionalidade do direito de permanecerem nos cartórios ocupados, com a mudança do regime público para o privado, foi demonstrada pelo ex-ministro Sepúlveda Pertence e pelo professor Celso Antônio Bandeira de Melo em pareceres anexados aos autos da ADI 4851 em tramitação no STF.

A ação segue curso normal. Na fase inicial, o então relator do caso, ministro Dias Toffoli requisitou informações ao Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa para esclarecer a regularidade do ingresso.

Os esclarecimentos dos órgãos públicos e a proposta de modulação dos efeitos (para a preservação da situação atual) foram apresentados após a aposentadoria dos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber.

Tal cenário justifica o debate presencial do plenário do STF, conforme proposto pelo ministro Fux, com a participação dos ministros André Mendonça e Flávio Dino.

Eventual declaração de inconstitucionalidade poderia resultar em efeitos drásticos para o erário e para a população baiana, com o retrocesso dos cartórios ao regime público anterior e não resultaria na desocupação defendida por alguns dos jovens delegatários na tentativa de afastar os atuais ocupantes que organizaram suas vidas pessoais e profissionais num período que vai de 20 a 50 anos, em confiança aos diversos atos regulares praticados pelo Estado da Bahia e pelo CNJ."