4º lote de restituição do IRPF será pago amanhã (29); veja quem recebe

O quarto lote de restituições do Imposto de Renda será pago nesta sexta-feira (29). A consulta, que permite conferir quem será contemplado na nova rodada de pagamentos, foi liberada na última sexta-feira (22).

Calendário dos pagamentos da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade na restituição do IR 2025?

O primeiro grupo a receber são os idosos, com preferência inicial para aqueles acima de 80 anos. Em seguida, entram os contribuintes com mais de 60 anos, além de pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. De acordo com a Receita, em caso de empate nos critérios, a prioridade vai para quem entregou a declaração mais cedo.

Ordem de prioridade na fila da restituição:

Idosos com 80 anos ou mais Idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e contribuintes com doenças graves Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX Demais contribuintes

Como verificar se a restituição foi liberada?

A consulta deve ser feita no site da Receita Federal (clique aqui), informando CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025). A base de dados é atualizada todos os meses.

Caso o contribuinte não esteja incluído no lote em questão e não possua pendências na declaração, aparecerá a mensagem: "em fila de restituição".