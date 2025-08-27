Topo

Notícias

Presa na Itália, Zambelli passa hoje por 3ª audiência e pede para ser solta

Carla Zambelli grava vídeo na Itália dias antes de ter sido presa - Reprodução
Carla Zambelli grava vídeo na Itália dias antes de ter sido presa Imagem: Reprodução
do UOL

Janaina Cesar

Colaboração para o UOL, em Roma

27/08/2025 08h19

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) passa hoje por uma terceira audiência na Justiça da Itália, desde que foi presa no dia 29 de julho.

O que aconteceu

Zambelli chegou algemada. Ela veste calça jeans, moletom cinza e usa botas pretas.

Saúde da parlamentar é compatível com prisão, diz perícia médica realizada a pedido da Corte de Apelação de Roma. A reportagem do UOL teve acesso exclusivo ao documento de 19 páginas, elaborado pela especialista Edy Febi. O documento afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia e não impedem eventual transferência aérea ao Brasil.

Defesa entrou com pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição. Os advogados argumentam que o histórico clínico torna insustentável a permanência em regime fechado.

Extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. O pedido foi encaminhado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após a corte concluir o julgamento.

A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Zambelli contratou um hacker para invadir os sistemas do CNJ — ele inseriu um mandado de prisão falso contra Moraes, assinado pelo próprio ministro do STF.

A perícia da Justiça italiana

Apesar da complexidade clínica, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos. O exame foi realizado em 18 de agosto, dentro da penitenciária.

Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.
Trecho do documento

A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.

Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.

A decisão de realizar a perícia foi tomada durante a audiência de 13 de agosto. Naquela data, Zambelli passou mal no tribunal e foi atendida por um médico do sistema nacional de saúde italiano. Os juízes solicitaram esclarecimentos sobre: o quadro clínico atual da parlamentar e os tratamentos necessários; a possibilidade de que as terapias possam ser realizadas em regime prisional e a viabilidade de um traslado aéreo internacional sem risco de consequências graves.

O que disse a defesa

Problema de saúde de Zambelli não é "compatível" com prisão, declarou advogado. No dia 15 de agosto, Fábio Pagnozzi disse que a parlamentar tem um problema no coração e retirou um tumor cerebral há alguns anos. "São vários problemas que não são compatíveis com a carceragem", afirmou o advogado, em entrevista à Globonews.

Zambelli tem "adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves", diz perícia contratada pela defesa. Ela necessita de "suporte multidisciplinar contínuo", segundo o documento, publicado na semana passada pelo jornal O Globo. Entretanto, essa perícia não é a mesma da realizada pela Justiça italiana.

A fuga para a Itália

Após a condenação, deputada anunciou nas redes sociais que havia saído do país. Ela deixou o Brasil no fim de maio pela fronteira com a Argentina, foi aos Estados Unidos e depois à Itália, país onde tem cidadania.

No início de junho, Zambelli chamou de "ilegal" e "autoritária" a ordem de Moraes para prendê-la. "Nossa Constituição é clara: um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu", disse, em nota enviada à imprensa.

Moraes determinou o bloqueio de passaportes, contas bancárias, salário e verbas de gabinete pagos pela Câmara. Ele também mandou que as redes sociais bloqueassem os perfis de Zambelli em território nacional, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. As plataformas cumpriram a ordem, mas o X questionou a decisão.

A parlamentar está afastada da Câmara desde 29 de maio. Na ocasião, pediu a primeira licença para tratamento de saúde. Depois, solicitou mais 120 dias para "tratar de interesse particular".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Israel aumenta expansão militar em Gaza, que tem 10 novas mortes por fome

Juiz que soltou homem com mais de 200 kg de cocaína corrige texto, mas mantém suspeito livre

Papa Leão pede cessar-fogo e libertação de reféns no conflito entre Israel e Hamas

Irmão mais velho dos astros do Oasis é acusado de estupro e agressão sexual

Presa na Itália, Zambelli passa hoje por 3ª audiência e pede para ser solta

Starship, da SpaceX, supera falhas e implanta primeiros simuladores de satélites

Irmã de brasileiro internado na Grécia relata ataques: 'Estamos sofrendo'

Risco financeiro na França: juros se aproximam dos da Itália com crise política à vista

JBS entrará no índice FTSE US; ação alcança máxima histórica de US$ 15,99

Carla Zambelli passará por nova audiência de processo de extradição

Sabesp vai diminuir pressão da água na Grande SP a partir da noite de hoje