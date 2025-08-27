Presa na Itália, Zambelli passa hoje por 3ª audiência e pede para ser solta

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) passa hoje por uma terceira audiência na Justiça da Itália, desde que foi presa no dia 29 de julho.

O que aconteceu

Zambelli chegou algemada. Ela veste calça jeans, moletom cinza e usa botas pretas.

Saúde da parlamentar é compatível com prisão, diz perícia médica realizada a pedido da Corte de Apelação de Roma. A reportagem do UOL teve acesso exclusivo ao documento de 19 páginas, elaborado pela especialista Edy Febi. O documento afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia e não impedem eventual transferência aérea ao Brasil.

Defesa entrou com pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição. Os advogados argumentam que o histórico clínico torna insustentável a permanência em regime fechado.

Extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. O pedido foi encaminhado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após a corte concluir o julgamento.

A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Zambelli contratou um hacker para invadir os sistemas do CNJ — ele inseriu um mandado de prisão falso contra Moraes, assinado pelo próprio ministro do STF.

A perícia da Justiça italiana

Apesar da complexidade clínica, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos. O exame foi realizado em 18 de agosto, dentro da penitenciária.

Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.

Trecho do documento

A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.

Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.

A decisão de realizar a perícia foi tomada durante a audiência de 13 de agosto. Naquela data, Zambelli passou mal no tribunal e foi atendida por um médico do sistema nacional de saúde italiano. Os juízes solicitaram esclarecimentos sobre: o quadro clínico atual da parlamentar e os tratamentos necessários; a possibilidade de que as terapias possam ser realizadas em regime prisional e a viabilidade de um traslado aéreo internacional sem risco de consequências graves.

O que disse a defesa

Problema de saúde de Zambelli não é "compatível" com prisão, declarou advogado. No dia 15 de agosto, Fábio Pagnozzi disse que a parlamentar tem um problema no coração e retirou um tumor cerebral há alguns anos. "São vários problemas que não são compatíveis com a carceragem", afirmou o advogado, em entrevista à Globonews.

Zambelli tem "adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves", diz perícia contratada pela defesa. Ela necessita de "suporte multidisciplinar contínuo", segundo o documento, publicado na semana passada pelo jornal O Globo. Entretanto, essa perícia não é a mesma da realizada pela Justiça italiana.

A fuga para a Itália

Após a condenação, deputada anunciou nas redes sociais que havia saído do país. Ela deixou o Brasil no fim de maio pela fronteira com a Argentina, foi aos Estados Unidos e depois à Itália, país onde tem cidadania.

No início de junho, Zambelli chamou de "ilegal" e "autoritária" a ordem de Moraes para prendê-la. "Nossa Constituição é clara: um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu", disse, em nota enviada à imprensa.

Moraes determinou o bloqueio de passaportes, contas bancárias, salário e verbas de gabinete pagos pela Câmara. Ele também mandou que as redes sociais bloqueassem os perfis de Zambelli em território nacional, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. As plataformas cumpriram a ordem, mas o X questionou a decisão.

A parlamentar está afastada da Câmara desde 29 de maio. Na ocasião, pediu a primeira licença para tratamento de saúde. Depois, solicitou mais 120 dias para "tratar de interesse particular".