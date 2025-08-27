'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

O jurista Wálter Maierovitch afirmou que Carla Zambelli agravou sua situação ao produzir prova contra si durante audiência na Itália. Zambelli segue presa em Roma, aguardando decisão sobre pedido para responder ao processo de extradição em liberdade.

Maierovitch comparou o comportamento de Zambelli ao de Eduardo Bolsonaro, destacando a tendência de ambos em se prejudicarem judicialmente.

Ela tem a mesma linha do Eduardo Bolsonaro. Eles têm uma tendência a produzir prova contra eles. A Zambelli acabou de fazer isso. Ela foi para audiência e pediu um exame médico para tentar a custódia domiciliar, mas o laudo concluiu que ela pode ficar presa normalmente. Ou seja, ela deu um tiro no pé.

Wálter Maierovitch, jurista

A perita avaliou que ela está em plena condição e que o presídio tem assistência médica. Está em ala feminina e pode ser assistida por todo o pessoal da equipe médica. Em síntese, ela deu uma de Eduardo Bolsonaro: produz prova contra ela mesma. O juiz agora vai verificar quem é a Carla Zambelli, o que ela fez, por que ela foi condenada, seus antecedentes com essa perseguição armada. Ou seja, ela está em maus lençóis

Wálter Maierovitch

