Williams diz que precisa ver mais dados para considerar corte de juros no Fed em setembro

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quarta-feira que é provável que a taxa de juros possa cair em algum momento, mas os membros precisarão ver o que os próximos dados indicam sobre a economia para decidir se é apropriado fazer um corte na reunião de 16 e 17 de setembro.

"Do meu ponto de vista, todas as reuniões estão abertas" para uma mudança nos juros, disse Williams em uma entrevista à CNBC. "Os riscos estão mais equilibrados. Teremos que ver como os dados vão se comportar."

O Fed receberá outro relatório de emprego e novas informações sobre a inflação ao consumidor antes de sua próxima reunião, dados que agora podem pesar muito na decisão de cortar os juros em 0,25 ponto percentual da atual faixa de 4,25% a 4,5% que o banco central tem mantido desde dezembro.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse na semana passada que as perspectivas econômicas atuais, junto dos riscos crescentes para o mercado de trabalho, "podem justificar o ajuste de nossa política monetária".

A linguagem de Powell levou os mercados a apostar fortemente em um corte de juros em setembro, embora os comentários de outras autoridades desde então, incluindo Williams, tenham se apoiado mais nos próximos dados de emprego e inflação para confirmar se um corte é apropriado.

Williams disse que não tinha comentários sobre as alegações levantadas pelo presidente Donald Trump contra a diretora Lisa Cook.

Mas sobre Cook, ele disse que "ela sempre demonstrou integridade e compromisso com a missão do Federal Reserve".

Embora não tenha abordado diretamente a tentativa de Trump de demiti-la, ele disse que "a estrutura do Federal Reserve é... projetada para ter autoridades independentes que tomam decisões que afetam a economia a longo prazo, longe da pressão política de curto prazo. E acho que isso é muito, muito importante".

(Reportagem de Howard Schneider)