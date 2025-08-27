Topo

Wall Street tem desempenho misto antes de balanço da Nvidia, com tecnologia em foco

27/08/2025 11h29

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos tinham desempenho misto nesta quarta-feira, com os investidores dando uma pausa antes do balanço da Nvidia, que deve testar o ímpeto dos ganhos em Wall Street impulsionados pela IA.

A principal de chips esteve na vanguarda da recuperação do mercado após as mínimas de abril, ultrapassando a marca de US$4 trilhões em capitalização de mercado em julho para se tornar a maior empresa do mundo, já que os investidores continuaram a apostar na demanda global por infraestrutura de inteligência artificial.

Os investidores temem que o setor de tecnologia - que representa quase 50% do S&P 500 - possa estar supervalorizado. As avaliações do índice de referência estão bem acima das médias de longo prazo, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As preocupações pesaram sobre as ações de tecnologia na semana passada depois que o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, falou sobre uma possível bolha e um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostrou que as ferramentas de IA aumentaram a produtividade individual, não os lucros corporativos.

A Nvidia caía 1% antes de seu balanço ser divulgado após o fechamento dos mercados, enquanto o setor de tecnologia mais amplo do S&P 500 perdia 0,4%.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,18%, para 45.501,05 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,04%, a 6.462,39 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,27%, para 21.485,37 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 subiram, com o de energia liderando os ganhos com alta de 1,1%.

