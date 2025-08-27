Wall St abre estável com expectativa por balanço da Nvidia

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram com estabilidade nesta quarta-feira com os investidores aguardando o balanço da Nvidia, que deve testar o ímpeto dos ganhos impulsionados pelo setor de tecnologia.

O Dow Jones Industrial Average tinha estabilidade na abertura, a 45.417,46 pontos. O S&P 500 recuava 0,06%, a 6.462,26 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,08%, para 21.526,334 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy)