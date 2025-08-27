Topo

Notícias

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 38%, afirma Sabesp

São Paulo

27/08/2025 12h26

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 26 e 27 de agosto. O volume total caiu de 38,2% (742,87 hectômetros cúbicos) para 38,0% (739,16 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 27 de agosto daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 9,4% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 35,7% para 35,5%, com uma diminuição em hm3 de 350,40 para 348,40. O Alto Tietê reduziu de 30,3% para 30,1%, com a capacidade passando de 169,60 hm3 para 168,71 hm3.

Guarapiranga cedeu de 54,9% para 54,6%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 59,8% para 59,6%. O Rio Grande teve seu volume mantido em 58,9%. Por sua vez, o Rio Claro caiu de 22,7% para 22,3% e o São Lourenço, de 56,1% para 55,8%.

A pluviometria do dia e do mês seguem reduzidas, abaixo da média histórica. O menor volume diário foi registrado em Rio Grande: 1,6 mm. Na região, a média mensal é de 10,2 mm ante uma média histórica de 48,4 mm.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou que vai reduzir a pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas a partir desta quarta-feira, 27.

A redução da pressão na tubulação é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. Os horários de início e fim da operação vão ser definidos pela Sabesp.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

País se desalinhou na harmonia entre os poderes, afirma Fernando Haddad

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza

Brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia

New York Times não noticiou que Trump mandou investigar Eduardo Bolsonaro

É natural que se cobre de ministros protocolo na defesa do governo, diz Haddad

Moratória da soja: pedido de vista interrompe análise no STF sobre lei em MT

Comissária europeia pede unidade e coragem política frente à tragédia em Gaza

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 38%, afirma Sabesp

Lula assina recondução de Gonet a novo mandato à frente da PGR

Ataque a tiros em escola católica de Mineápolis deixa 3 mortos, incluindo atirador