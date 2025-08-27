Topo

Vocação brasileira para memes ganha exposição no CCBB

27/08/2025

O também curador da exposição Ismael Monticelli ressaltou que pensar o Brasil de hoje sem considerar a sua intensa produção de memes é adotar uma perspectiva que ignora uma camada significativa da experiência do país.

"Eles não apenas refletem a realidade, mas atuam sobre ela: produzem memória, disputam narrativas, elaboram ficções, geram pertencimento. Enquanto fazemos memes, os memes refazem o Brasil. A exposição parte da compreensão dos memes como uma linguagem viva, que afeta diretamente nossas formas de pensar, sentir e agir, transbordando os limites da internet", disse.

A mostra reúne nomes da arte contemporânea brasileira de diferentes linguagens e repertórios culturais, como Anna Maria Maiolino, Gretta Sarfaty, Nelson Leirner e Claudio Tozzi, ao lado de criadores de conteúdo como Blogueirinha, Porta dos Fundos, Alessandra Araújo, Melted Vídeos, John Drops e Greengo Dictionary.

O projeto se estende ao ambiente digital com ativações especialmente desenvolvidas para as redes sociais. Em parceria com o perfil de memes @newmemeseum, curadorias de conteúdos exclusivos serão compartilhadas online, ampliando o alcance da exposição e promovendo o acesso ao debate com públicos diversos.

 

