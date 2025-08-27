'Virou meu aliado no dia a dia': testamos o sérum hidratante 3 em 1 da Dove

O Dove Regenerative 3 em 1 é um sérum facial multifuncional que se apresenta como um tratamento completo em um único frasco. Ele atua como hidratante, sérum iluminador e filtro solar. A promessa é de entregar uma hidratação intensa por 48 horas e um FPS (Fator de Proteção Solar) 30.

A grande aposta da marca é a tecnologia B3Pro, uma combinação de niacinamida e pró-retinol, dois ativos que estimulam a autorregeneração da pele, ajudando a uniformizar o tom e a melhorar a textura. A marca diz que a fórmula é não comedogênica e livre de parabenos, o que a torna uma boa opção para todos os tipos de pele.

Mas será que vale a pena? Testei o produto por três semanas, e o resultado você confere a seguir:

O que gostei

Versatilidade. O produto facilita a rotina matinal ao hidratar, iluminar e proteger do sol de uma vez só. Ele se adapta como hidratante diurno —com o bônus do FPS 30— e como um sérum noturno para intensificar a regeneração.

Dove Regenerative 3 em 1 atua como hidratante, sérum iluminador e filtro solar Imagem: Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pele macia. O produto cumpre a promessa de hidratação intensa. Minha pele ficou visivelmente mais macia, com um toque aveludado e um brilho natural. A sensação é de uma pele bem cuidada, como se tivesse sido revitalizada.

Textura e acabamento. A textura do creme é leve, não oleosa e de rápida absorção. Ele espalha com facilidade e rende bastante.

Cheiro suave. É bem levinho. Não incomoda nem briga com outros produtos.

Pontos de atenção

Uniformidade do tom. A fabricante sugere que o uso prolongado melhora a uniformidade do tom da pele. Em três semanas de teste, não senti uma diferença significativa nesse quesito. Possivelmente o resultado exige mais tempo de uso contínuo para ser notado.

Proteção solar. O FPS 30 é ideal para a rotina diária e dias de sol ameno. No entanto, quem vai se expor diretamente ao sol por períodos mais longos, como na praia ou na piscina, precisa, sim, reforçar a proteção com um protetor solar de FPS mais elevado.

O que mudou para mim

Textura do Dove Regenerative 3 em 1 é leve Imagem: Heloísa Noronha/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Passei três semanas testando o Dove Regenerative 3 em 1 e posso dizer com segurança que esse sérum conquistou um espaço fixo no meu nécessaire.

É um produto coringa, que simplifica a rotina de cuidados com a pele, e virou meu aliado de beleza e cuidados com o rosto no dia a dia.

Para quem vale a pena

O produto é uma opção para quem busca um produto funcional, que otimiza o tempo e entrega resultados.

Pode valer a pena para quem quer uma rotina de skincare mais simples e prática, busca hidratação profunda e luminosidade e precisa de um produto multifuncional para o dia a dia.

