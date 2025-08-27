Topo

Vinci Compass compra controle da RIOgaleão

27/08/2025 20h08

SÃO PAULO (Reuters) - A concessionária que administra o aeroporto internacional Galeão, no Rio de Janeiro, anunciou nesta quarta-feira que a Vinci Compass comprou o controle da empresa, que estava antes com a Changi Airports, de Cingapura.

Fundos da Vinci compraram 70% da acionista controladora da RIOgaleão e a Changi ficou com os 30% restantes na parceria.

"A entrada do novo acionista fortalece a estrutura societária da concessionária, e está sujeita ainda à aprovação da Anac e do Cade", afirmou a RIOgaleão em comunicado.

A Changi chegou a manifestar por anos interesse em sair da concessão -- obtida em 2013 com uma oferta de cerca de R$19 bilhões, quase quatro vezes o lance mínimo definido pelo governo na época -- mas em junho decidiu continuar no negócio após acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) que definiu novas condições para a concessão do terminal.

O valor da operação com a Vinci não foi informado.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)

