Maierovitch: Prisão domiciliar 'saiu barato' para Bolsonaro, mas PF exagera

Wálter Maierovitch avaliou no UOL News, do Canal UOL, que a vigilância policial 24 horas na casa de Jair Bolsonaro reduz o risco de fuga e evita a necessidade de uma prisão preventiva. Segundo ele, no entanto, há um exagero no estudo de novas medidas de segurança.

O jurista e colunista do UOL destacou que, diante das investigações sobre tentativas de golpe e descumprimento de restrições judiciais, o monitoramento é suficiente para evitar medidas mais rígidas e tornar a rotina do ex-presidente um "Big Brother".

Se a gente fizer uma relação custo-benefício, a lembrar que o Bolsonaro estava com o pé na cadeia, no estabelecimento fechado, se a gente fizer essa relação custo-benefício, vai ver que saiu barato para o Bolsonaro. Por quê? Porque policiais ao redor da casa, policiais em vigilância 24 horas, evidentemente, tornam desnecessária uma prisão em um estabelecimento fechado.

Wálter Maierovitch, jurista

O jurista lembrou que não havia vigilância da PF, mas que sua aplicação já evita a necessidade de medidas mais rígidas, o que seria até uma violação de garantias individuais do político.

Não havia vigilância. Bolsonaro podia fugir, não fugiu. Agora se está fazendo a vigilância e a Polícia Federal quer ir mais longe, quer entrar dentro dos muros da casa, dentro da própria habitação. Isso me parece exagero, me parece uma coisa espetacular.

Maierovitch

A partir do momento que se entra dentro de um condomínio, que se cerca a casa, não há necessidade de fazer de Bolsonaro um sistema Big Brother. Onde ele possa ser vigiado dentro da casa. Isso me parece exagero e, em razão da desnecessidade, algo violador de direito e garantia individual.

Maierovitch

Veja a íntegra do programa: