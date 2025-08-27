Restituição do Imposto de Renda 2025: veja data de pagamento do 4º lote
O pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda será feito na sexta-feira (29).
Cronograma de pagamento da restituição do IR 2025
- 1º lote: 30 de maio (já pago)
- 2º lote: 30 de junho (já pago)
- 3º lote: 31 de julho (já pago)
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º e último lote: 30 de setembro
Quem tem prioridade no recebimento da restituição?
O pagamento é destinado primeiro aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Em caso de empate, a data de entrega da declaração determina a prioridade, conforme regras da Receita Federal.
Ordem de prioridade na restituição:
- Idosos com 80 anos ou mais
- Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves
- Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
- Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via PIX
- Todos os demais contribuintes
Como consultar a restituição do IRPF
Para saber se a restituição consta no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).
As informações sobre a restituição são atualizadas mensalmente. Se o pagamento não estiver incluído no lote consultado e não houver pendências na declaração, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".