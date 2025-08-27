Restituição do Imposto de Renda 2025: veja data de pagamento do 4º lote

O pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda será feito na sexta-feira (29).

Cronograma de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade no recebimento da restituição?

O pagamento é destinado primeiro aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Em caso de empate, a data de entrega da declaração determina a prioridade, conforme regras da Receita Federal.

Ordem de prioridade na restituição:

Idosos com 80 anos ou mais Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via PIX Todos os demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF

Para saber se a restituição consta no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

As informações sobre a restituição são atualizadas mensalmente. Se o pagamento não estiver incluído no lote consultado e não houver pendências na declaração, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".