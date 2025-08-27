Topo

Economia

Restituição do Imposto de Renda 2025: veja data de pagamento do 4º lote

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

27/08/2025 06h00

O pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda será feito na sexta-feira (29).

Cronograma de pagamento da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade no recebimento da restituição?

O pagamento é destinado primeiro aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Em caso de empate, a data de entrega da declaração determina a prioridade, conforme regras da Receita Federal.

Ordem de prioridade na restituição:

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
  4. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via PIX
  5. Todos os demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF

Para saber se a restituição consta no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

As informações sobre a restituição são atualizadas mensalmente. Se o pagamento não estiver incluído no lote consultado e não houver pendências na declaração, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Auxílio Gás de agosto: pagamentos vão até dia 29; veja quem recebe

Restituição do Imposto de Renda 2025: veja data de pagamento do 4º lote

Caroço do açaí vira de utensílios domésticos a biocombustíveis

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: saiba quando pode retirar

Fundadora da Adcos diz que empresas familiares pensam a longo prazo

Antagonismo não pode contaminar decisões, diz presidente da CPMI do INSS

O que são ímãs de terras raras e por que viraram alvo da disputa EUA-China?

Salário mínimo 2025: valor teve reajuste de 7,5%; veja total a ser pago

INSS de agosto: confira as datas de pagamento dos benefícios

Calendário do Bolsa Família em setembro: veja todas as datas de pagamento

PGE de SP abre 30 vagas em processo seletivo; salários vão até R$ 23 mil