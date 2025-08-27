Cotrim: 'Milei culpa oposição após ser atacado em caravana'

O governo de Javier Milei atribuiu os atos de violência que o presidente sofreu durante uma carreata à oposição kirchnerista, mas a origem dos ataques ainda é incerta e o episódio acirra a polarização na reta final para as eleições legislativas, avaliou a colunista Amanda Cotrim no UOL News - 2ª edição hoje.

A carreata de Milei em Lomas de Zamora foi interrompida por ataques com pedras e garrafas, obrigando a retirada do mandatário e de sua irmã Karina em meio a um clima de tensão política e eleitoral.

Essa situação que acabou de acontecer foi agora à tarde na região metropolitana de Buenos Aires. Está no contexto da eleição para o legislativo. Paralelamente, Milei também está sendo investigado junto com a irmã dele e outros nomes do governo em um suposto caso de propina. Essa região onde aconteceu esse incidente é marcada pela oposição, com bastante força do kirchnerismo.

O porta-voz da Casa Rosada veio a público dizer que esses ataques com pedras foram ato da oposição. Eles acusaram os kirchneristas de estarem promovendo esses atos de violência.

Obviamente não há provas até o momento. Ninguém foi identificado, não se sabe a origem, se foram militantes ou se foi a população que não tem ligação com a militância. O governo Milei está colocando a culpa na conta da oposição. Amanda Cotrim, colunista do UOL

