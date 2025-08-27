Topo

Notícias

Trump ameaça processar o bilionário Soros e seu filho

27/08/2025 09h52

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (27) que o bilionário liberal George Soros e seu filho deveriam enfrentar acusações criminais por, segundo ele, financiarem protestos violentos em todo o país. 

"George Soros e seu maravilhoso filho de esquerda radical deveriam ser acusados sob a Lei RICO devido ao seu apoio a protestos violentos e muito mais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. 

O filantropo Soros, de 95 anos, é alvo frequente da extrema direita e de adeptos de teorias da conspiração. 

A Lei RICO (Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, em tradução livre) foi criada na década de 1970 para combater a máfia.

des/bgs/mel/mar/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

62% dos norte-americanos apoiam sanções a aliados comerciais da Rússia, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Chuvas fortes atingem o Himalaia e causam estragos na Índia e no Paquistão

Com sucesso de público, Paris prorroga abertura de áreas para mergulho no rio Sena

USP doa navio do Instituto Oceanográfico para a Marinha

Milei mantém silêncio diante de caso de corrupção envolvendo Agência para deficientes

Maioria dos franceses quer novas eleições se governo cair, mostram pesquisas

Michelle reage a monitoramento 24 horas de Bolsonaro pela polícia

Print de ligação feita por brasileiros pode ajudar polícia, diz família

Quase 100 mil banhistas aproveitaram o Rio Sena neste verão em Paris

Turquia diz que Netanyahu fala de 'genocídio armênio' para distrair sobre Gaza

CNJ estuda programa de IA que pode agilizar muito a Justiça no País, diz Barroso