Trump afasta servidores que criticaram sua gestão em carta, diz jornal

O governo do presidente Donald Trump afastou dezenas de funcionários da Fema (Agência Federal de Gestão de Emergências, na sigla em inglês), depois de eles terem assinado uma carta com críticas à sua gestão. A informação é do Washington Post.

O que aconteceu

Agência comunicou servidores sobre "licença administrativa" na noite de ontem. A gestão do órgão informou que as pessoas afastadas de seus postos continuarão recebendo pagamentos e benefícios normalmente, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

No documento, servidores e ex-servidores afirmaram que nomeados de Trump levarão EUA a "catástrofe no nível do furacão Katrina". Assinada por cerca de 180 trabalhadores — sendo que só 36 se identificaram, a carta aberta foi enviada ao Congresso norte-americano anteontem.

Documento é manifestação de dissidência interna

Texto acusa falta de qualificação e perda de potencial da agência. A carta diz que a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e o diretor interino da Fema, David Richardson, não têm as qualificações necessárias para gerenciar desastres naturais e estão corroendo a capacidade da agência de responder a furacões e outras emergências.

Furacão Katrina atinge New Orleans, em 2005 Imagem: Getty Images

Técnicos pedem independência do órgão. Na carta, os servidores também pediram ao Congresso proteção contra demissões por motivos políticos, "para evitar não apenas outra catástrofe nacional como o furacão Katrina, mas a dissolução efetiva da própria Fema".

Carta foi enviada dias antes do 20º aniversário do Katrina. O furacão causou inundações catastróficas em Nova Orleans e destruição devastadora ao longo da Costa do Golfo em agosto de 2005, matando mais de 1.800 pessoas.

Desmonte promovido por Trump

Cerca de 2.000 funcionários da Fema — ou um terço de sua força de trabalho — deixaram a agência só neste ano. O governo Trump também planeja cortar aproximadamente US$ 1 bilhão em subsídios, afetando seus programas de gerenciamento de emergências.

Recentemente, Trump disse que quer reduzir ainda mais o tamanho da agência. Se isso acontecer, a resposta a desastres naturais ficará quase que totalmente a cargo dos estados.

Servidores da Fema não foram os primeiros a se manifestar contra desmontes em agências federais. Desde junho, funcionários do Instituto Nacional de Saúde, da Agência de Proteção Ambiental, da Nasa e da Fundação Nacional de Ciências já fizeram movimentos semelhantes.

*Com informações da Reuters.