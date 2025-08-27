Topo

Notícias

Tribunal de Justiça do Rio alerta sobre golpe do falso advogado

27/08/2025 08h37

Com o aumento do número de casos envolvendo o chamado golpe do falso advogado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) divulgou comunicado alertando sobre nova modalidade de fraude e orientações com dicas sobre como a população pode se proteger.

O tribunal destaca que não faz ligações para cobrar qualquer tipo de taxa e orienta que as pessoas desconfiem desse tipo de contato feito, normalmente, via meios eletrônicos ou mensagens de aplicativos que solicitem dados individuais, solicitações de senhas e promessas de vantagens.

Notícias relacionadas:

"Os criminosos se apropriam de informações autênticas das vítimas, como nome, CPF, número de processo, valores a receber e até dados de advogados, para exigir o pagamento de supostas taxas judiciais e obter ganhos ilícitos".

De acordo com o TJRJ, "os estelionatários usam informações pessoais e de processos judiciais, obtidos geralmente em fontes abertas e banco de dados, a fim de entrar em contato com as vítimas de forma convincente". Para enganar as vítimas, os fraudadores utilizam fotos, documentos com logotipos, timbres e brasões e até mascaram o número de telefone de órgãos oficiais.

O tribunal tem atuado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro no combate às fraudes. A OAB/RJ lançou, inclusive, uma cartilha de combate ao golpe do falso advogado.

Falso bancário

Outro golpe recorrente ao qual o Tribunal de Justiça também alerta é o Caller ID Spooging, em que os criminosos utilizam recursos tecnológicos para falsificar o número que aparece no identificador de chamadas.

Desta forma, o estelionatário consegue fazer com que a ligação pareça vir de um banco, órgão público ou outro contato de confiança. Na prática, o telefone exibe um número legítimo, mas a chamada é feita por criminosos.

O Tribunal de Justiça disponibiliza os números de contato (21) 3133-3254 e (21) 96435-7581 (WhatsApp) para esclarecimentos.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Rússia atinge instalações de energia ucranianas em seis regiões, segundo autoridades

Vem temporal aí! São Paulo e outros 7 estados estão sob alerta para chuvas

Diretor Pedro Almodóvar pede que governo espanhol rompa totalmente com Israel

Inundações e deslizamentos de terra deixam pelo menos 30 mortos no noroeste da Índia

Tanques israelenses se aproximam da Cidade de Gaza; Trump presidirá reunião

Troca de acusações por incêndios marca o novo rumo político na Espanha

Felca diz que gastou um ano na elaboração do vídeo 'Adultização'

Dinamarca convoca enviado dos EUA por suspeitas de operações de influência na Groenlândia

Haggadah de Sarajevo, tesouro judaico que enfrenta novo teste com a guerra de Gaza

Israel intensifica a pressão na Cidade de Gaza

Tribunal de Justiça do Rio alerta sobre golpe do falso advogado