Todos os membros da Otan atingem antiga meta de gastos, mas apenas três alcançam a nova

BRUXELAS (Reuters) - Todos os membros da Otan atingirão uma meta de longa data de gastar 2% do PIB em defesa neste ano, mas apenas três deles atualmente atingem uma meta nova e mais alta estabelecida pelos líderes da aliança em junho, mostraram dados da Otan divulgados na quinta-feira (horário local, ainda quarta-feira em Brasília).

Muitos países da Otan elevaram substancialmente os gastos militares nos últimos anos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e as exigências do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que os aliados europeus invistam mais em sua própria defesa.

Estimativas da aliança mostraram que, ainda no ano passado, mais de 10 dos 32 membros da Otan ficaram aquém da meta de 2%, que foi acordada em 2014.

Os números para 2025 apontam que todos os aliados atingiram essa meta, com sete no mínimo de 2,0% e vários outros apenas marginalmente mais altos.

A Polônia é o membro da Otan que mais gasta em defesa como parcela de sua economia, com 4,48%, seguida pela Lituânia, com 4%, e pela Letônia, com 3,73%, de acordo com os dados.

Esses são os únicos membros da aliança que atualmente excedem a nova meta de gastos com defesa de 3,5% do PIB acordada em uma cúpula em Haia, em junho.

Os líderes concordaram em atingir essa meta até 2035 como parte de um objetivo mais amplo de gastar 5% do PIB em investimentos relacionados à defesa e à segurança para incluir itens como segurança cibernética e modernização de estradas e portos para lidar com equipamentos militares pesados.

Em discurso na inauguração de uma fábrica de munição na Alemanha, nesta quarta-feira, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, elogiou o aumento dos gastos com defesa pelos membros da aliança, mas disse que é importante transformar o dinheiro extra em capacidade militar.

"O dinheiro por si só não oferece segurança", disse ele na fábrica da cidade de Unterluess, de propriedade da empresa alemã de armamentos Rheinmetall. "A dissuasão não vem de 5%. A dissuasão vem da capacidade de (...) combater inimigos em potencial."

(Reportagem de Andrew Gray)