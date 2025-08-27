Topo

Notícias

Todos os 5 grandes setores registraram saldos positivos em julho no Caged

Brasília

27/08/2025 16h18

Todos os cinco grandes setores acompanhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego tiveram criação líquida de empregos em julho, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira, 27.

O setor de serviços teve a criação mais expressiva, com 50.159 novos postos de trabalho formal. É o equivalente a 38,6% do saldo do Caged no mês, positivo em 129.775 vagas. O resultado geral ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 135 mil.

O comércio abriu 27.325 novas vagas em julho, e a agropecuária, 8.795 vagas.

O saldo da indústria foi positivo em 24.426 postos de trabalho.

A construção civil, por sua vez, teve geração líquida de 19.066 vagas.

Em julho, 25 das 27 unidades federativas registraram saldos positivos. Tiveram maior saldo São Paulo (42.798 vagas), Mato Grosso (9.540 postos) e Bahia (9.436 postos). Os menores saldos foram registrados no Espírito Santo (-2.381 vagas) e Tocantins (-61 postos).

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.277.51, uma redução de R$ 5,64 (-0,25%) em relação a junho, e de R$ 1,07 (-0,05%) frente a julho de 2024.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Sakamoto: 'Escândalo de corrupção iguala Milei à velha política'

Ali, Norton e Mohamed: os favoritos na eleição da Guiana

Agronegócio é capaz de atender às metas de redução de emissão, diz secretário

SP: Tiroteio deixa dois mortos na avenida Ricardo Jafet após assalto a casa

Grande júri se recusa a indiciar homem preso por atirar sanduíche em agente dos EUA, diz fonte

Cavalo estava vivo quando teve patas cortadas por tutor em SP, diz delegado

Justiça proíbe Facebook e Instagram de permitir trabalho de criança influencer sem autorização

Conab realiza leilão para adquirir 445,5 t de alimentos para compor cestas

Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

Começam as vendas no Brasil da 1ª injeção preventiva de longa duração contra HIV

Versículo para reflexão: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar a sua fé