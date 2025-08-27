Topo

Notícias

TCU quer plano de ação para Pé-de-Meia, com avaliação de efeitos e controle de irregularidades

Brasília

27/08/2025 17h42

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) encaminhe, em até 60 dias, plano de ação com providências para corrigir falhas na execução do programa Pé-de-Meia, de incentivo à permanência de estudantes no ensino médio.

Alvo de diferentes pedidos de membros do Congresso Nacional para apuração pelo TCU, a gestão do programa foi avaliada como tendo partes frágeis. A Corte de Contas apurou ausência de mecanismos de acompanhamento da efetiva utilização dos recursos transferidos, inconsistências no cruzamento de dados entre cadastros de beneficiários e falhas nos controles para evitar pagamentos indevidos.

O relatório destacou ainda que, apesar da relevância social do Pé-de-Meia como instrumento de inclusão educacional e estímulo à conclusão do ensino médio, o programa não conta com sistema estruturado de monitoramento e avaliação.

Para o TCU, a inexistência de ferramentas adequadas compromete a transparência, dificulta o controle social e fragiliza a prestação de contas sobre a efetividade da política pública.

O órgão também estabeleceu que, após 120 dias, a SNJ deve apresentar relatório detalhado sobre a implementação dessas medidas, sob pena de responsabilização.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Grande júri se recusa a indiciar homem preso por atirar sanduíche em agente dos EUA, diz fonte

Cavalo estava vivo quando teve patas cortadas por tutor em SP, diz delegado

Justiça proíbe Facebook e Instagram de permitir trabalho de criança influencer sem autorização

Conab realiza leilão para adquirir 445,5 t de alimentos para compor cestas

Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

Começam as vendas no Brasil da 1ª injeção preventiva de longa duração contra HIV

Versículo para reflexão: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar a sua fé

Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Dois suspeitos de roubo a residência morrem na Vila Mariana após tiros da Polícia