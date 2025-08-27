Topo

Taxas de juros ficam estáveis à espera de Caged e Galípolo

27/08/2025 09h22

Após a alta da véspera, os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 27, em toda a curva, acompanhando o dólar e rendimentos dos Treasuries. O mercado aguarda os números do Caged (14h30), e a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no 33º Congresso & ExpoFenabrave (14h).

Às 9h10 desta quarta-feira, a taxa de depósito inerfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,980%, de 13,977% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,255%, de 13,244%, e o para janeiro de 2031 ia para 13,590%, de 13,586% no ajuste de terça-feira, 26.

