Topo

Notícias

Taxa de juros deve ficar alta por período prolongado, diz Galípolo

27/08/2025 17h40

Crescimento

Durante o evento, Galípolo ressaltou que é difícil explicar como o Brasil continua apresentando crescimento apesar de ter uma taxa básica de juros tão restritiva.

Uma das explicações possíveis para isso, de acordo com o presidente do BC, seria a renda. Segundo ele, a política tributária mais progressiva, aliada a programas de distribuição de renda, poderiam estar contribuindo para que as pessoas gastem e consumam mais, aumentando o dinamismo da economia.

"O que parece ter acontecido é que a renda tem se mostrado bastante resiliente. Estamos com o nível de desemprego mais baixo da série histórica, batendo 5,8%, dessazonalizado 5,7%, que é o menor nível de desemprego da série histórica. E estamos com o nível mais alto de renda do trabalhador. Então, mesmo com uma taxa de juros restritiva, a gente segue mostrando uma resiliência no mercado de trabalho, bastante forte, o que deve estar puxando uma demanda mais forte", afirmou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Senadores partem para agressão física no México após debate sobre EUA

Jovem que matou presidenciável na Colômbia é condenado a 7 anos de reclusão

Senado aprova projeto de proteção de crianças em ambientes digitais, que segue à sanção

Prêmio da Lotomania acumula e chega a R$ 2,3 milhões; veja dezenas

Otan afirma que todos os países membros alcançarão objetivo de gasto de 2% com defesa

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; confira dezenas sorteadas

Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 5,5 milhões; veja números

3ª edição do Fliparacatu celebra a escritora Ana Maria Gonçalves

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 150 milhões; veja números e trevos

FBI investiga ataque a escola nos EUA como ato de terrorismo