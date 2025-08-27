Topo

Notícias

Tailandesa condenada a 43 anos de prisão por crime de lesa-majestade é libertada

27/08/2025 04h32

Uma tailandesa que recebeu uma das sentenças mais severas por insultar a monarquia foi libertada nesta quarta-feira em um perdão coletivo por ocasião do aniversário do rei.

Anchan Preelert, 69 anos, foi condenada em 2021 a 43 anos de prisão após divulgar no YouTube trechos de áudio de um podcast apresentado por "DJ Banpodj", um grande crítico da monarquia tailandesa.

Ela foi detida pela primeira vez em 2015 durante o governo militar e passou quase oito anos na prisão.

Anchan Preelert cumprimentou as pessoas que foram apoiá-la na saída do centro penitenciário. Algumas ofereceram flores e outras exibiam cartazes.

A ex-funcionária pública foi inicialmente condenada a 87 anos de prisão, três para cada um dos 29 trechos de áudio que compartilhou, mas o tribunal reduziu a pena à metade porque ela admitiu os fatos.

Além de Preelert, outros 84 detentos foram libertados na quarta-feira.

A lei tailandesa de lesa-majestade protege o rei e sua família de qualquer crítica. Cada infração pode ser punida com uma pena de até 15 anos de prisão.

tak/pdw/ms/pt/mas/es/fp

© Agence France-Presse

